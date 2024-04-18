Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin bitimine 6 hafta kala 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin bitimine 6 hafta kala 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bulunan sarı-kırmzıılı ekip son olarak Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.
Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip 3 puanın sahibi olmak ve zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor.
Hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da diğer yandan yönetim yoğun bir mesai içerisinde.
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Takımdaki bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan kurmaylar, gelecek teklifleri bekliyor.
Cimbom'da bu sezon Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira gibi isimler performanslarıyla dikkat çekti.
Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.
Yönetim özellikle stoper hattında yaşanması beklenen ayrılıklar için transfer listesini şimdiden oluşturdu.
Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı.
Deneyimli savunmacı bu sezon İspanyol devinin değişmez isimlerinden oldu.
32 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.
Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu.
Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.
İspanyol stoper bu sezon Ancelotti'den 36 kez forma şansı buldu.
Ayrıca Real Madrid kaptanı kariyeri boyunca 24 kez İspanya Milli Takımı forması giydi.
Nacho Fernandez'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yıldız ismin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.