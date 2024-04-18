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Galatasaray'dan 'unReal' transfer! Madrid'in yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan gözler gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi. Önemli takviyelere imza atmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'in dünya yıldızı için harekete geçti. İşte A Spor'un duyurduğu habere göre Cimbom'un ses getirecek hamlesi...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 15:59 Güncelleme 18 Nisan 2024, 15:59
Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

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Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ligin bitimine 6 hafta kala 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bulunan sarı-kırmzıılı ekip son olarak Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda oynayacak.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip 3 puanın sahibi olmak ve zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da diğer yandan yönetim yoğun bir mesai içerisinde.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Takımdaki bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan kurmaylar, gelecek teklifleri bekliyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Cimbom'da bu sezon Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira gibi isimler performanslarıyla dikkat çekti.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Galatasaray, yapacağı satışlar ile önemli bir gelip etmeyi planlarken, transfer çalışmalarına dikkatle devam ediyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Yönetim özellikle stoper hattında yaşanması beklenen ayrılıklar için transfer listesini şimdiden oluşturdu.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Deneyimli savunmacı bu sezon İspanyol devinin değişmez isimlerinden oldu.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

32 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

İspanyol stoper bu sezon Ancelotti'den 36 kez forma şansı buldu.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Ayrıca Real Madrid kaptanı kariyeri boyunca 24 kez İspanya Milli Takımı forması giydi.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Nacho Fernandez'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

Yıldız ismin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’dan ’unReal’ transfer! Madrid’in yıldızı geliyor

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