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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Yarı finaller belli oldu: Real Madrid-Manchester City, Bayern Münih-Arsenal...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları nefes kesti. Manchester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid ile Arsenal'i evinde mağlup eden Bayern Münih yarı final biletini kaptı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 01:35 Güncelleme 18 Nisan 2024, 09:24
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen gece! Yarı finaller belli oldu: Real Madrid-Manchester City, Bayern Münih-Arsenal...

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında, Manchester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid ile Arsenal'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, yarı finale yükseldi.

Real Madrid tarihi maçta Manchester City'i penaltılarda eledi!



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.



Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.



Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.



Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.



Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.



Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.



Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.



BAYERN MÜNİH'E TURU KİMMİCH GETİRDİ
Gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti.



Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih, tur bileti alan taraf oldu.



Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, 58 Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyerek bu alanda rekor kırdı.



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih, yarı finalde eşleşti. Yarı finalin diğer eşleşmesinde PSG ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.



Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

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