Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen gece! Yarı finaller belli oldu: Real Madrid-Manchester City, Bayern Münih-Arsenal...

BAYERN MÜNİH'E TURU KİMMİCH GETİRDİ Gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih , 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal 'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih , tur bileti alan taraf oldu.





YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih, yarı finalde eşleşti. Yarı finalin diğer eşleşmesinde PSG ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.