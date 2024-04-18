Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Cimbom'da Akdeniz ekibi karşısında alınan galibiyetin mimarlarından birisi de Barış Alper Yılmaz oldu.
Yıldız futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan başarılı oyuncu, şık bir gol daha atarak takımının 3. golünü kaydetti.
Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve oynadığı her mevkide katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Şimdiden birçok kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı.
FRANKFURT DA İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.
23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.