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Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz'a çılgın teklif

Üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcunun talipler artarken, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 17:17 Güncelleme 18 Nisan 2024, 17:17
Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Cimbom'da Akdeniz ekibi karşısında alınan galibiyetin mimarlarından birisi de Barış Alper Yılmaz oldu.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Yıldız futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan başarılı oyuncu, şık bir gol daha atarak takımının 3. golünü kaydetti.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve oynadığı her mevkide katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Şimdiden birçok kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

FRANKFURT DA İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Barış Alper için takibini sürdüren Eintracht Frankfurt, milli yıldız için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

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