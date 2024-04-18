Kesenin ağzı açıldı! Barış Alper Yılmaz’a çılgın teklif

Yıldız futbolcu, mücadelenin 56. dakikasında jeneriklik bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan başarılı oyuncu, şık bir gol daha atarak takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen ve oynadığı her mevkide katkı veren Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Şimdiden birçok kulübün listesinde yer alan 23 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı.