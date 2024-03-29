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Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Bugünlerde saha olaylarıyla anılan bordo-mavililer Fair-play sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:36 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:36
Süper Lig’in en centilmen takımı Trabzonspor!

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Trendyol Süper Lig'de, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, geride kalan 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şuana kadar 1 kırmızı kart görürken, 45 de sarı kart gördü. Lig'de en çok kırmızı kart gören takım ise 7 kırmızı kart ile Adana Demirspor oldu. Lig'in en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve MKE Ankaragücü oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 55 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken, Fenerbahçe ise 69 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü. Beşiktaş ise 68 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

Hatayspor 80 sarı kart görürken, Alanyaspor ise 75 sarı kart gördü. Fatih Karagümrük ise 73 sarı kart ile en çok sarı kart gören takımlar oldu.

EN AZ KART GÖREN KALECİLER OLDU

Trendyol Süper Lig'de en az kart görenler ise kaleciler oldu. Lig'in 1 numaraları 61 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü. En çok kart gören bölge ise savunma hattı oldu. Stoper oyuncuları 456 sarı kart görürken 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 10 kez de direk kırmızı kart gördüler. Orta saha oyuncuları 384 sarı kart 13 çift sarı karttan kırmızı kart ve 6 kez de direk kırmızı kart gördüler. Forvet oyuncuları ise 322 sarı kart görürken, 9 kez çift sarı karttan kırmızı kart, 6 kez de direk kırmızı kart gördüler.

Fenerbahçe'nin en fazla kart gören isimlerinden olan İsmail Yüksek, iki kez takımını 10 kişi bıraktı.Fenerbahçe'nin en fazla kart gören isimlerinden olan İsmail Yüksek, iki kez takımını 10 kişi bıraktı.

BİR SEZONDA İKİ KIRMIZI KART GÖRENLER

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4 oyuncu iki kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim, Başakşehir'den João Figueiredo ve Pendikspor'dan Welinton 2023-2024 sezonunda iki kez kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, daha önce en centilmen teknik adam seçilmişti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, daha önce en centilmen teknik adam seçilmişti.

AVCI'DA EN CENTİLMEN TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair-play ödülleri Şubat 2024'te Avcı, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı maç sonu açıklamasında sarı kart görmesine sebep olan davranışından dolayı özür dilediğini belirterek yaptığı olumsuz hareketin farkına vardığını ifade etmesi ve özür dilemesi üzerine Fair-Play değerlerini öne çıkaran bu davranışı nedeniyle Şubat 2024 ayının en centilmen Teknik Direktörü ödülüne layık görülmüştü.

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