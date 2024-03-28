Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ve Süper Lig’in 33. hafta programı açıklandı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 'nın yarı final ayağında ilk maçların oynanacağı tarih belli oldu.

FİNAL 23 MAYIS ZTK yarı final ilk maçları 23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 tarihinde oynanacak. Kupada final maçı 23 Mayıs olarak belirlendi.





Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programı da belli oldu.



33. hafta karşılaşmaları ise 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.