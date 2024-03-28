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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ve Süper Lig'in 33. hafta programı açıklandı

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ve Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Bu kapsamda ZTK yarı final ilk maçları 23-24 Nisan'da rövanş müsabakaları ise 8-9 Mayıs'ta oynanacak. Kupada final 23 Mayıs'ta.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:54 Güncelleme 28 Mart 2024, 17:17
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ve Süper Lig’in 33. hafta programı açıklandı

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Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ayağında ilk maçların oynanacağı tarih belli oldu.



FİNAL 23 MAYIS
ZTK yarı final ilk maçları 23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 tarihinde oynanacak. Kupada final maçı 23 Mayıs olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları açıklandı



Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programı da belli oldu.

33. hafta karşılaşmaları ise 19-20-21-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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