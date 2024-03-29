Lige devam: 2 Nisan’daki tarihi oylama öncesi Fenerbahçe’de flaş gelişme!

Teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "8'de 8 yapacağız ve şampiyon olacağız" ifadesini kullanarak lige devam etmek istediğine yönelik bir mesaj yollamıştı. Takım içinde birçok futbolcunun ligden çekilme kararı alınması durumunda takımdan ayrılmayı düşündüğü de iddia ediliyor. Hatta Fred'in menajerinin, yaşanan rahatsızlığı dile getirmek için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği de belirtilmişti.