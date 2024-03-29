2. Berghuis harekatı: Beşiktaş Ghezzal’ın halefini Hollanda’da buldu! Santos onay verdi

Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numarada da forma giyebilen Steven Berghuis son derece tecrübeli ve klas bir isim. 32 yaşında ve 1.82 boyunda olan Berghuis 46 kez giydiği Hollanda Milli Takım forması ile 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Berghuis'in 2025 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon Euro olsa da kulübü Ajax ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması Siyah-Beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir. Hollandalı sağ kanadın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de ifade ediliyor.