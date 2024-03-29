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Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı

LA Galaxy, Cimbom’un yıldızı Dries Mertens’e 1+1 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise Mertens’in 2.9 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro’ya indirip, 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:25
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı

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Belçikalı yıldız Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini belirten Mertens'in geleceğiyle ilgili gelişmelere TAKVİM ulaştı. Mertens'e MLS ekibi La Galaxy'nin kancayı taktığı ortaya çıktı.

LA GALAXY'DEN 1+1 YILLIK ÖNERİ
36 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeleri bir süredir takip eden LA Galaxy'nin, Dries Mertens'e 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Galatasaray da yıldız oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor.

Ancak; Cimbom, Mertens'in 2.9 milyon Euro olan maaşının 2 milyon Euro'ya indirilmesini istiyor. Futbola devam etmek isteyen Dries Mertens'in ailesiyle de konuşup nihai kararını önümüzdeki haftalarda vermeyi planladığı gelen haberler arasında.

ASLAN'DA 30 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da şu ana kadar 75 karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 15 kez rakip fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı. 30 gole direkt etki eden Mertens, bu sezon da 5 gol,11 asistle 16 gole katkı verdi. Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un lider vasfı sebebiyle takımda tutmak istediği oyunculardan biri durumunda bulunuyor. G.Saray taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Mertens daha önce Napoli, PSV ve Utrecht takımlarının başarısı için ter dökmüştü.



TAHMİNLERİ TERS YATIRDI!
Sezon başında hakkında çok sayıda olumsuz yorum yapılan Dries Mertens oynadığı futbolla herkese yanıt verdi. Özellikle 2024 yılında müthiş bir performans sergileyen Belçikalı futbolcu taraftarların sevgilisi.

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