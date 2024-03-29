Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı

ASLAN'DA 30 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da şu ana kadar 75 karşılaşmaya çıkan Dries Mertens, 15 kez rakip fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı. 30 gole direkt etki eden Mertens, bu sezon da 5 gol,11 asistle 16 gole katkı verdi. Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un lider vasfı sebebiyle takımda tutmak istediği oyunculardan biri durumunda bulunuyor. G.Saray taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Mertens daha önce Napoli, PSV ve Utrecht takımlarının başarısı için ter dökmüştü.
TAHMİNLERİ TERS YATIRDI!
Sezon başında hakkında çok sayıda olumsuz yorum yapılan Dries Mertens oynadığı futbolla herkese yanıt verdi. Özellikle 2024 yılında müthiş bir performans sergileyen Belçikalı futbolcu taraftarların sevgilisi.