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TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray'ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!

Yaşanan bu gelişmeyle alakalı TAKVİM’e konuşan Record’un Benfica muhabiri Nuno Martins, “Rafa’ya geçen sezon da Katar’dan talipleri vardı ama Benfica’da kaldı. Şu an durum farklı. Portekiz’den ayrılma kararı aldı. Galatasaray’a transferini zor gözüyorum” ifadesini kullandı...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 06:59 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Sarı- Kırmızılılar'dan 3.5 milyon Euro'luk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürürken TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı.

Gelen haberlere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.

Konuyla alakalı TAKVİM'e konuşan Record gazetesinin Benfica muhabiri Nuno Martins gelinen son durumu değerlendirdi. Martins, "Rafa'ya geçen sezon başında da Katar'dan teklifler oldu ancak Benfica'da kaldı. Şu anda durum farklı. Çünkü Benfica ile yeni sözleşme yapmama kararı aldı. Ben Rafa'nın Galatasaray'a transferini zor görüyorum" ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcunun müthiş bir sezon geçirdiğini de belirten Martins, "44 maçta 18 gol attı ve 14 asist yaptı. Muhteşem bir performans. En büyük özelliği sahada tüm rakiplerinden hızlı olması" diye konuştu.

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