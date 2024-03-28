TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Sarı- Kırmızılılar'dan 3.5 milyon Euro'luk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürürken TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı.

Gelen haberlere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.