Fenerbahçe tarihine geçecek transfer! Yer yerinden oynayacak! 25 milyonluk yıldız imzaya hazır

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongresinde önemli kararlar alınması bekleniyor. Kongrede ligden çekilme gibi kritik bir konunun da gündeme gelmesi beklenirken, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 9 Nisan'da tekrar olağanüstü kongre toplanacak.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezonda görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da, Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların kimler olacağı merakla bekleniyor.