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Fenerbahçe tarihine geçecek transfer! Yer yerinden oynayacak! 25 milyonluk yıldız imzaya hazır

Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamasında iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bonservisi 25 milyon Euro olarak belirlenen Yoane Wissa için Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi olduğu konuşuluyor. Brentford'da forma giyen Demokratik Kongo'lu golcünün yaz transfer döneminde birçok kulübün radarında olduğu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 10:19 Güncelleme 28 Mart 2024, 10:20
Fenerbahçe tarihine geçecek transfer! Yer yerinden oynayacak! 25 milyonluk yıldız imzaya hazır

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongresinde önemli kararlar alınması bekleniyor. Kongrede ligden çekilme gibi kritik bir konunun da gündeme gelmesi beklenirken, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 9 Nisan'da tekrar olağanüstü kongre toplanacak.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezonda görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da, Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması yapılmaya başlandı. Gelecek ve gidecek oyuncuların kimler olacağı merakla bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PLANLARI

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü devre arasında Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Hem takımın hem de oyuncunun memnuniyeti göz önünde bulundurularak Çağlar'ın kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi için çalışmalar yapılıyor.

Sportif direktör Mario Branco'nun oyuncunun bonservisi için Atletico Madrid ile görüşmeler yapması bekleniyor.

O REKOR KIRILACAK

Fenerbahçe'nin geçen yaz Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Cengiz Ünder, kulüp tarihinin en pahalı transferi olma unvanını taşıyor. Bonservisi 25 milyon Euro olan Yoane Wissa'nın transfer edilmesi durumunda bu rekorun kırılması bekleniyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Yoane Wissa, bu sezon Brentford formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli futbolcunun gelecek sezondaki adresinin Fenerbahçe olup olmayacağı büyük bir merak konusu.

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