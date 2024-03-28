TAKVİM’in usta yazarları Milli Takım’ın 6 gollü Avusturya yenilgisini masaya yatırdı!

- OYUN İSTİKRARI YOK

Milli Takım'ın en büyük sorunlarından birisi de oyun istikrarı oldu. Montella'nın çok sayıda futbolcuya şans vermesi, oynama alışkanlığı kazanmamızı zorlaştırdı. Birçok futbolcu ilk defa bir arada oynadı. Yaşanan uyum problemi açık şekilde gün yüzüne çıktı.

- 1 NUMARADA SIKINTI

Normalde kimsenin aklında olmayan kaleci sorunu turnuvaya 2.5 ay kala can sıkmaya başladı. Mert Günok'un geçen sezon ki seviyesinde olmaması, Uğurcan'ın büyük düşüş yaşaması ve Altay'ın forma giyememesi şampiyona öncesinde Montella'nın kafasını kurcalıyor.





OTORİTELER NE DİYOR

Kararı sadece hoca vermeli

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir. Montella'nın elinde çok iyi bir jenarasyon var. Bu jenarasyondan da ideal bir 11 ve iyi bir de oyun çıkar. Bu günden Montella'nın gönderilmesine yönelik yapılan tartışmalara katılmıyorum. Turnuva'ya kadar 2 hazırlık maçı daha var. Bence bu maçlara kadar Montella'nın ne oynayacağına ve bu oyunu kimlerle oynayacağına karar vermesi gerekir. Ama sadece Montella'nın.! Eğer siz bir teknik adamı rahat bırakmaz, oyuncu tercihlerinde de ayrıma yol açarsanız buradan sağlıklı bir yapı çıkmaz. Ne demek istediğimi futbol kamuoyu anlamıştır. Gemiyi yakmaktansa o geminin limana sağlam bir şekilde yanaştırılması gerekiyor. Ulaş Özdemir





KAOSTAN ETKİLENMİŞLER

Sonuç çok kötüydü. Bu kadrodan beklenmeyecek bir mağlubiyetti. Ancak elimizde çok iyi bir jenarasyon var son 20 yılın en iyisi. Oyunda zaman zaman çok iyiydi özellikle ilk yarıda. Basit, bireysel hatalar çok fazla oldu. Ben bu kadronun Euro 2024'te çok başarılı olacağını düşünüyorum. Fakat hem Montella'nın hem de oyuncuların hafta içi yaşanan kaostan etkilendiklerini düşünüyorum. Çoğu isim dışarıda da oynasa sorunlar oyuncuları etkilemiş. Evren Turhan





BU YENİLGİ NAZARLIK OLSUN

Hazırlık maçlarına bu tür skorlar yakışmıyor. Teknik kadro ve oyuncular bunun önleminin alabilir miydi evet ama ben bunu bir nazarlık olarak görüyorum. Büyük resme baktığınızda Euro 2024'e gittik. Takımımız başarılı. O yüzden zarar verici eleştiriler yapmaktan çok hızlı şekilde kaçınmak gerekiyor. Mesela Montella'nın istifaya davet edilmesi çok yanlıştı. Grup maçlarında iyi mücadele eden bir takım bekliyorum. Turnuvaya kadar da bu skorun unutulur. Oktay Derelioğlu TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN