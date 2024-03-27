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Galatasaray'dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir yandan Hatayspor ile oynanacak maça hazırlanırken diğer yandan gelecek sezon için çalışmalara başlamış durumda. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, yönetimden dev bir yıldızın transferini istediği öğrenildi. İşte Galatasaraylı yöneticilerin harekete geçtiği o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:50 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:50
Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

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Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan Aslan, bu mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Galatasaray'ın gollerini Mertens, Icardi(2) ve Carlos Vinicius kaydetti.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılılar sezon hazıklıkları için milli arada kampa girdi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Milli ara sonrası Cimbom, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Süper Lig mücadelesine devam eden sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Galatasaray, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bunun için sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dört bir yanına scout ekipleri gönderdi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Cimbom, tecrübeli kadronun yanında genç ve dinamik isimleri transfer etmek istiyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Aynı zamanda Galatasaray, Sacha Boey gibi oyuncuları transfer edip büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu hedefler doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip en son Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Cimbom'da ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu mevkilerin en başında ise 10 numara mevkisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Menajerler, Galatasaray yönetimi ile temas kurmaya başladı.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Fransız oyuncunun Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Fekir ise Real Betis'ten ayrılmak istediği biliniyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Buruk onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanya ekibi ile temaslara başlayacak.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Fekir, 2018'de Lyon forması giyerken 70 milyon Euro değere ulaşmıştı.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Bu sezon 16 maça çıkabilen oyuncu, 2 asist yapabildi.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

Yıldız futbolcunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray’dan dev sürpriz! Çok konuşulacak transfer

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