Semih Kılıçsoy beraberliği getirdi! Ümit Milli Takım, İtalya ile 1-1 berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı.



Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Cesar Soto yönetti. Cesar Soto'nun yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ile Carlos Alvarez yaptı.

Karşılaşmaya ev sahibi İtalya; Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, Ndour, Prati, Calafiori, Fabbian, Casadei ve Gnonto ile sahaya çıktı. Konuk ekip Ay-yıldızlılar ise; Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Yasin Özcan, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Semih Kılıçsoy, Enis Destan ve Bertuğ Yıldırım 11'iyle sahadaydı.