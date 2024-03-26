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Semih Kılıçsoy beraberliği getirdi! Ümit Milli Takım, İtalya ile 1-1 berabere kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6’ncı maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ümit Milli Takım'ın beraberlik golünü Semih Kılıçsoy kaydetti.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 23:35 Güncelleme 26 Mart 2024, 23:35
Semih Kılıçsoy beraberliği getirdi! Ümit Milli Takım, İtalya ile 1-1 berabere kaldı

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6'ncı maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Cesar Soto yönetti. Cesar Soto'nun yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ile Carlos Alvarez yaptı.

İtalya 1-0 Türkiye (U21) Gol: Daniele Ghilardi

Karşılaşmaya ev sahibi İtalya; Desplanches, Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri, Ndour, Prati, Calafiori, Fabbian, Casadei ve Gnonto ile sahaya çıktı. Konuk ekip Ay-yıldızlılar ise; Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Yasin Özcan, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz, Semih Kılıçsoy, Enis Destan ve Bertuğ Yıldırım 11'iyle sahadaydı.



Çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekip İtalya'nın golü 50'nci dakikada Daniele Ghilardi'den gelirken, konuk ekip Türkiye'nin golünü ise 90+1'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Öte yandan mücadelenin 36'ncı dakikasında Ay-yıldızlılarda Bertuğ Yıldırım penaltıdan yararlanamadı.

İtalya 1-1 Türkiye (U21) Gol: Semih Kılıçsoy



Bu sonucun ardından 7'nci maç sonunda İtalya 15 puanla liderliğini sürdürürken, Türkiye ise 6 maçta 7 puana yükseldi.



Ümit Milli Futbol Takımı, A Grubu 7'nci maçında sahasında İrlanda U21 takımı ile karşı karşıya gelecek.

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