Fenerbahçe ligden çekilirse Fred takımdan ayrılıyor! Menajerinden beklenmedik İstanbul hamlesi

2 Nisan'da ligden çekilme gündemini Genel Kurul'a sunacak ve yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum, yabancı futbolcuların da geleceğini doğrudan etkileyecek.

GELİŞMELERDEN ÇOK RAHATSIZ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ancak; 31 yaşındaki Sambacı'nın bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.