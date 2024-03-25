1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri



Hugh Dallas: Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.



VAR hakemi Özgür Yankaya: Beklentiye göre yaptığını söylemiyorum. Neden yaptığımı halen sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Aklımda bir pozisyon vardı. Milli maçta oyuncumuz kendini atarak penaltı kazanmıştı. Aklımda o pozisyon vardı baya benziyordu.





Abdülkadir Bitigen: VAR odasında olduğu için Özgür abiyi çok iyi anlıyorum . Ben teması net göremediğimi belirttim. Hücum oyuncusunu abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun müdahalesine mi bakacağız. Hücum oyuncuları her defasında abartıyor ama asıl önemli olan ayak mesafesindeki müdahale olmuyor mu.





Hugh Dallas: Özet çok net basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN