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1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'dan olay penaltı sözleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçının 10. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı büyük tartışmalara neden olmuştu. Karşılaşma sonrası 1 Mart Cuma günü düzenlenen hakem toplantısı ifşa oldu. Toplantıda Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile konuşan Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın sözleri olay oldu. Bitigen, "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanırken, Yankaya'nın, "Neden yaptığımı halen sorguluyorum" dediği görüldü.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 00:35 Güncelleme 26 Mart 2024, 00:35
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçının 10. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi damga vurmuştu.



Karşılaşma sonrası 1 Mart Cuma günü düzenlenen hakem toplantısı basına sızdı. Toplantıda Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile karşılaşmada görev alan hakemlerin konuşmaları ortaya çıktı.



İşte o konuşmalar:

Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas: Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.


Hakem Abdülkadir Bitigen: 11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.

Hugh DallasHugh Dallas
Hugh Dallas: Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun.

Abdulkadir BitigenAbdulkadir Bitigen

Abdülkadir Bitigen: Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.


Hugh Dallas: Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın.

Özgür YankayaÖzgür Yankaya
VAR hakemi Özgür Yankaya: Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm.


Hugh Dallas: Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.


VAR hakemi Özgür Yankaya: Beklentiye göre yaptığını söylemiyorum. Neden yaptığımı halen sorguluyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Aklımda bir pozisyon vardı. Milli maçta oyuncumuz kendini atarak penaltı kazanmıştı. Aklımda o pozisyon vardı baya benziyordu.



Abdülkadir Bitigen: VAR odasında olduğu için Özgür abiyi çok iyi anlıyorum . Ben teması net göremediğimi belirttim. Hücum oyuncusunu abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun müdahalesine mi bakacağız. Hücum oyuncuları her defasında abartıyor ama asıl önemli olan ayak mesafesindeki müdahale olmuyor mu.



Hugh Dallas: Özet çok net basit penaltı vermiyoruz. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz

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