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Galatasaray'a imza atamıyor! Transferde kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan sezon sonu şampiyon olmak için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için transfer harekatını da yürütüyor. Aslan'a bu doğrultuda kötü haber geldi. Alınan bilgilere göre Okan Buruk'un gözdesini takımı bırakmıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:32 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:32
Galatasaray’a imza atamıyor! Transferde kötü haber

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.



Yönetim gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlama kararı aldı. Yaz transfer dönemi için kadro planlamasına erkenden start veren Cimbom, bu 2 haftalık süreçte birçok görüşme yapacak.



Galatasaraylı yöneticilerin hem izleme komitesi hem de scout ekibinden gelen oyuncu önerilerini değerlendirdiği kaydedildi. Sarı kırmızılılarda ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek.



Bu doğrultuda yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.



Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.



Galatasaraylı kurmaylar ise gündeme gelen oyuncuları Okan Buruk'un onayına sundu. Başarılı hoca da bu isimler arasından bazılarına 'evet' bazılarına ise 'hayır' dedi.


GÖZDE İSİMDEN KÖTÜ HABER!

Galatasaray'ın uzun süredir sol bek için düşündüğü Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Rangers kulübü, artık bir numaralı kanat beki haline geldiği ve ilk 11'de kendisine yer bulduğu için milli arada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın adeta üzerine titriyor.


Sezonun ilk yarısında çoğunlukla takımın diğer sol beki Barisic'in arkasında yedek kalan oyuncu, son aylarda ise formayı kaptı.


Devre arasında Galatasaray'ın da içlerinde olduğu bazı kulüplerle ismi anılan Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor.



Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers'ın, Rıdvan'ı takımda tutacağı öğrenildi.



Bu sezon Rangers formasıyla toplamda 28 karşılaşmada görev alan Yılmaz, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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