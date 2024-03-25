



Bu doğrultuda yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.





Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.





Galatasaraylı kurmaylar ise gündeme gelen oyuncuları Okan Buruk'un onayına sundu. Başarılı hoca da bu isimler arasından bazılarına 'evet' bazılarına ise 'hayır' dedi.



GÖZDE İSİMDEN KÖTÜ HABER!



Galatasaray'ın uzun süredir sol bek için düşündüğü Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Rangers kulübü, artık bir numaralı kanat beki haline geldiği ve ilk 11'de kendisine yer bulduğu için milli arada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın adeta üzerine titriyor.