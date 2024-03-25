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Galatasaray'a 5. Yıldızı Getirecek Transfer: 90 Gol, 78 Asist ve 9 Kupa!

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazanıyor. Son olarak kulüp, orta sahada önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele ve Dries Mertens'le yollarını ayırmaya karar veren Galatasaray'ın, masaya oturduğu yeni 10 numara adayı büyük bir heyecan yarattı. Kariyerinde 318 maçta 90 gol ve 78 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Portekizli yıldız, sarı kırmızılı camiayı heyecanlandırdı. Haberler, oyuncunun yıllık 4 milyon euro maaş talebiyle gündeme geldiğini ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 08:07 Güncelleme 25 Mart 2024, 08:07
Galatasaray’a 5. Yıldızı Getirecek Transfer: 90 Gol, 78 Asist ve 9 Kupa!

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Galatasaray'ın hücum hattına güçlü takviyeler yapma arayışı sürerken, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan isimlerin başında Werder Bremen'in genç yeteneği Eren Dinkçi ve Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva geliyor.



Geçtiğimiz dönemlerde Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius gibi isimlerle aradığı verimi bulamayan Galatasaray yönetimi, bu sefer transfer hamlelerinde daha dikkatli olmayı hedefliyor. Almanya'da transfer çalışmalarına başlayan Sarı Kırmızılı yönetim, Heidenheim'de kiralık olarak forma giyen Eren Dinkçi'ye yönelirken, aynı zamanda Portekiz'in 10 numara mevkisi için de Benfica'nın yıldızı Rafa Silva ile ilgilendiği belirtiliyor.



Eren Dinkçi'nin adı sadece Galatasaray'nın değil, Alman Bundesliga ekiplerinin de radarında. Werder Bremen forması altında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken genç oyuncunun, Leipzig, Dortmund ve Leverkusen gibi önemli takımların ilgisini çektiği ifade ediliyor. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ise transfer sürecini daha da heyecanlı hale getiriyor.



Öte yandan, Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim olan Rafa Silva'nın da transfer görüşmeleri başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benfica'nın Portekizli yıldızı, Galatasaray için cazip bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun yıllık ücreti ve imza parası gibi talepleri transferin seyrini etkileyebilir.



Bu arada, Galatasaray'da sezon sonunda ayrılması beklenen isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu. Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası kulüpten uzaklaştırılan Portekizli oyuncunun yeni bir kulüp arayışına girdiği bildirildi.



Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ederken, taraftarlar yeni takviyelerle güçlendirilmiş bir kadro ile başarılı sonuçlar elde etmeyi umut ediyor.

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