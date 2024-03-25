Galatasaray’a 5. Yıldızı Getirecek Transfer: 90 Gol, 78 Asist ve 9 Kupa!





Öte yandan, Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim olan Rafa Silva'nın da transfer görüşmeleri başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Benfica'nın Portekizli yıldızı, Galatasaray için cazip bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun yıllık ücreti ve imza parası gibi talepleri transferin seyrini etkileyebilir.