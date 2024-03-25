Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves hakkında flaş gelişme! 1 milyon Euro kefalet ödeyerek hapisten çıktı

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İspanya'da bir kadına cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves, 1 yıldan fazla süredir yattığı cezaevinden 1 milyon Euro kefalet ödeyerek çıktı.





Barselona Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı kararın ardından 1 milyon Euro'luk kefalet bedelini bulan Brezilyalı eski futbolcu, paranın yatırılmasının ardından Brains 2 Cezaevi'nden çıkarak serbest kaldı. Dani Alves, soruları yanıtsız bırakarak avukatıyla birlikte alandan ayrıldı. Savcılık ise Alves'in İspanya'dan kaçma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle şartlı tahliyenin durdurulmasını istedi.