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Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves hakkında flaş gelişme! 1 milyon Euro kefalet ödeyerek hapisten çıktı

Cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves, hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Eski futbolcu 1 yıldan fazla süredir yattığı cezaevinden 1 milyon Euro kefalet ödeyerek çıktı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 23:01 Güncelleme 25 Mart 2024, 23:01
Cinsel saldırı suçundan tutuklanan Dani Alves hakkında flaş gelişme! 1 milyon Euro kefalet ödeyerek hapisten çıktı

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İspanya'da bir kadına cinsel saldırı suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves, 1 yıldan fazla süredir yattığı cezaevinden 1 milyon Euro kefalet ödeyerek çıktı.



Barselona Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı kararın ardından 1 milyon Euro'luk kefalet bedelini bulan Brezilyalı eski futbolcu, paranın yatırılmasının ardından Brains 2 Cezaevi'nden çıkarak serbest kaldı. Dani Alves, soruları yanıtsız bırakarak avukatıyla birlikte alandan ayrıldı. Savcılık ise Alves'in İspanya'dan kaçma riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle şartlı tahliyenin durdurulmasını istedi.



Brezilya ve İspanya pasaportlarına el konulan Dani Alves mahkemenin kararıyla haftada bir mahkemeye imza atmanın yanı sıra İspanya'dan ayrılmama, mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durma ve hiçbir şekilde iletişime girmeme şartlarına uymak zorunda kalacak.



Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir eğlence merkezinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. 40 yaşındaki eski futbolcu, ifadesini üç kez değiştirdikten sonra suçunu kabul etmiş, ilk ifadelerinde yalan söylediğini de itiraf etmişti.



Kariyerinin büyük bölümünde Barcelona formasını giyen Alves, kulübün efsaneleri arasında da çıkarılmıştı.

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