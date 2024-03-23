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TFF'den Süper Kupa açıklaması: Tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 09:28 Güncelleme 23 Mart 2024, 09:34
TFF’den Süper Kupa açıklaması: Tarih belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

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