Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu

SEMBOLLERDEN BİRİ

Zoran Simoviç, Faryd Mondragon, Claudio Taffarel gibi sembol kalecilerden biri olan Muslera, 6 kez lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. Sarı- Kırmızılılar'da şu ana kadar 499 kez forma giyen Muslera, bu sezon 29 maçta 16 gole engel olamadı. Tecrübeli eldiven, Galatasaray taraftarlarının da en çok sevdiği isimlerden biri. Cimbom'un yakın zamanda Muslera ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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