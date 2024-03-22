TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligde milli araya girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede tek başlarına kaldılar. Cimbom 30 maç sonunda elde ettiği 81 puanla zirvede yer alıyor.

Takipçisi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, son hafta maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe ise olaylı maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çekici bir istatistik yer alıyor.