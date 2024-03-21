PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı: "Bu iyi bir karar"

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamasında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 20:04 Güncelleme 21 Mart 2024, 20:12
Vincenzo Montella’dan Semih Kılıçsoy yanıtı: Bu iyi bir karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazırlık mücadelesinde Türkiye, Macaristan'a konuk olacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı!



Basın toplantısında konuşan Montella; "Macaristan iyi bir sınav olacak. Rekabeti yüksek bir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Şehir ve stadın güzel olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine Beşiktaş'ın yorumu 'mobing' olmuştu.Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine Beşiktaş'ın yorumu 'mobing' olmuştu.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımın en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte o listeA Milli Takımın en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte o liste
A Milli Takım'ın en pahalı futbolcuları belli oldu! İşte o liste

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
İHH
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar: Emeklilere promosyon müjdesi
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzman isimlerden ilk yorum
Son dakika: MSB’den haftalık ’Z’ raporu! PKK’ya ’Pençe’yi attık kilidi kapatıyoruz: Irak’ın kuzeyinde Güvenli bölge oluşturulacak
Son dakika: AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya | ’Bay Zühtü’ oldu ’bye bye’ Zühtü... Dosyasını açtık: Her skandalın altında onun imzası var
CHP’deki ’paradan kule’de bir isim daha deşifre oldu! Balya balya şaibe Şişli Belediyesi’ne de sıçradı: Onur Öksel ifadeye çağrıldı
İYİ Parti’yi karıştıran ’Ekremci’ elin deşifresi! Akşener İmamoğlu’na çok sert daldı: Ahlaksız sahtekar, gereğini yapacağım
Kate Middleton’ı Kraliyet Ailesi mi kurban etti? Diana’nın sırdaşı işaret etmişti: Prens William’ın Rothschild bağı ortaya çıkardı! Saray’daki şeytan kim?
SON DAKİKA