Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı: "Bu iyi bir karar"

Hazırlık mücadelesinde Türkiye, Macaristan'a konuk olacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.





Basın toplantısında konuşan Montella; "Macaristan iyi bir sınav olacak. Rekabeti yüksek bir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Şehir ve stadın güzel olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesine Beşiktaş'ın yorumu 'mobing' olmuştu.

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI



A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.