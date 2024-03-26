Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

A Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel mücadelede deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi. Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek 2024 yılındaki ilk galibiyetini almayı da hedefliyor.

17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ayyıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Millilerin 22 golüne Avusturya 18 golle karşılık verdi. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.