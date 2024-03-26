Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

242 GALİBİYET
A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.
MONTELLA İLE 5 GALİBİYET
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
ARDA GÜLER KARARI
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
İşte Avusturya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri;
Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Lienhart, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch