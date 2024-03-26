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Montella'dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek moral depolamak istiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:26
Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

KALE OKAN'IN OLACAK

A Milli Takım, üç gün önce oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise iki gün önce oynadığı özel mücadelede deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi. Montella önderliğindeki ay-yıldızlılar, Avusturya'yı yenerek 2024 yılındaki ilk galibiyetini almayı da hedefliyor.

İtalyan çalıştırıcı, bugünkü mücadelenin kadrosunda Macaristan maçına göre büyük değişikliğe gidecek. 49 yaşındaki teknik adamın kalede Okan Kocuk'a forma vermesi bekleniyor.

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

17. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ayyıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Millilerin 22 golüne Avusturya 18 golle karşılık verdi. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

242 GALİBİYET

A Milli Takım, bugünkü Avusturya maçıyla birlikte 624. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet aldı, 147 beraberlik ve 234 de yenilgi yaşadı.

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

MONTELLA İLE 5 GALİBİYET

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde altıncı maçına Avusturya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip İtalyan çalıştırıcıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.adyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

ARDA GÜLER KARARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

İşte Avusturya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri;

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

Avusturya: Schlager, Posch, Danso, Wöber, Lienhart, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

TÜRKİYE

OKAN KOCUK

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

MERT MÜLDÜR

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

MERİH DEMİRAL

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

CENK ÖZKAÇAR

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

SALİH ÖZCAN

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

HAKAN ÇALHANOĞLU

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

İRFAN CAN KAHVECİ

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

ARDA GÜLER

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

BARIŞ ALPER YILMAZ

Montella’dan Arda Güler kararı! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı 11’i

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