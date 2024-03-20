Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024'ün en yetenekli genç yıldızları
Türkiye'nin genç yıldızları son dönemde performanslarıyla ön plana çıktı. Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın parladığı sezonda tüm gözler kuşkusuz Arda Güler'in üzerindeydi. Milli futbolcu, sakatlıklardan kurtulmasının ardından şans bulduğu Real Madrid'de forma giymeye başlarken kalitesini de hemen gösterdi. 2024'ün en yetenekli 50 genç yıldızının açıklandığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte o liste...