Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024'ün en yetenekli genç yıldızları

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2024 yılının en iyi genç yetenekleri listesi açıklandı. Goal'ün derlediği ve 1 Ocak 2005'ten sonra doğan futbolcuların yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10 sırada yer aldı.

İşte o liste ve millilerin sıralaması;