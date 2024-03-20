SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024'ün en yetenekli genç yıldızları

Türkiye'nin genç yıldızları son dönemde performanslarıyla ön plana çıktı. Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın parladığı sezonda tüm gözler kuşkusuz Arda Güler'in üzerindeydi. Milli futbolcu, sakatlıklardan kurtulmasının ardından şans bulduğu Real Madrid'de forma giymeye başlarken kalitesini de hemen gösterdi. 2024'ün en yetenekli 50 genç yıldızının açıklandığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın da sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 15:25 Güncelleme 20 Mart 2024, 15:25
Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024’ün en yetenekli genç yıldızları 1

2024 yılının en iyi genç yetenekleri listesi açıklandı. Goal'ün derlediği ve 1 Ocak 2005'ten sonra doğan futbolcuların yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10 sırada yer aldı.

İşte o liste ve millilerin sıralaması;

Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024’ün en yetenekli genç yıldızları 2

1- Lamine Yamal (Barcelona)

Arda Güler sırasıyla şoke etti! İşte 2024’ün en yetenekli genç yıldızları 3

2- Endrick (Palmeiras - Real Madrid)

SON DAKİKA