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Trabzonspor'dan unutulmayacak koreografi! Filistin'e 'dev' destek

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev maç öncesi bordo mavili taraftarlar, hiç unutulmayak bir koreografiye imza attı. Kale arkasına açılan dev pankartta, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazıldı. İşte o görüntü...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 20:37 Güncelleme 17 Mart 2024, 21:05
Trabzonspor’dan unutulmayacak koreografi! Filistin’e ’dev’ destek

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Dev maç öncesi bordo mavili taraftarlar, hiç unutulmayak bir koreografiye imza attı. Kale arkasına açılan dev pankartta, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazıldı.

Trabzonspor'dan Filistin'e 'dev' destek!

İşte o görüntü;

Trabzonspor'un açmış olduğu pankart, uzun süre alkışlandı.Trabzonspor'un açmış olduğu pankart, uzun süre alkışlandı.

UZUN SÜRE ALKIŞ ALDI!

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi açmış olduğu bu pankart, statta bulunan taraftarlarca uzun süre alkışlandı. Verilen mesaj, sosyal medyadan da taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve desteğini topladı.

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