Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, tam 7 golün ve 1 kırmızının çıktığı maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Maçta Galatasaray'ın golleri Mertens, Icardi (2) ve Carlos Vinicius'tan gelirken, Kasımpaşa Icardi'nin kendi kalesine attığı gol, Aytaç Kara ve Nuno da Costa ile ağları havalandırdı.



ICARDI İKİ AĞLARI DA SARSTI!



Mauro Icardi karşılaşmada hem kendi kalesini hem rakip ağları havalandırdı. Arjantinli yıldız maçın ilk yarısında Muslera'nın sektirdiği topun kendisine çarpasıyla şanssız bir an yaşadı.

Icardi, ikinci yarının başında ise takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.