Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, tam 7 golün ve 1 kırmızının çıktığı maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, tam 7 golün ve 1 kırmızının çıktığı maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Maçta Galatasaray'ın golleri Mertens, Icardi (2) ve Carlos Vinicius'tan gelirken, Kasımpaşa Icardi'nin kendi kalesine attığı gol, Aytaç Kara ve Nuno da Costa ile ağları havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 81'e yükseltirken, Kasımpaşa 43 puanda kaldı.
ICARDI İKİ AĞLARI DA SARSTI!
Mauro Icardi karşılaşmada hem kendi kalesini hem rakip ağları havalandırdı. Arjantinli yıldız maçın ilk yarısında Muslera'nın sektirdiği topun kendisine çarpasıyla şanssız bir an yaşadı.
Icardi, ikinci yarının başında ise takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
MERTENS'TEN 1 GOL 1 ASİST!
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Mertens, takımını çok şık bir vuruşla öne geçirdi. Belçikalı yıldız ardından Icardi'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
PENALTI KAÇTI!
Maçın 81. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Zaha'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Mauro Icardi, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
KASIMPAŞA 10 KİŞİ
Kasımpaşa'da penaltıya sebep olan Winck takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi 80. dakikadan itibaren maçı eksik oynadı.
MONTELLA MAÇI İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçı tribünden izledi. Montella mücadeleyi Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile birlikte takip etti.
Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.