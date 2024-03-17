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Galatasaray'ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi

Brezilya temsilcisi Palmeiras, Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera’nın menajeriyle ilk teması kurdu. Tartışmasız bir kaleci transferi isteyen Güney Amerika ekibinin sezon sonunda resmi teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 06:58 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi

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Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray, gelecek sezon için iç transferde atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera ile görüşürken, Uruguaylı eldivenin talibi çıktı.

PALMEIRAS İSTİYOR
Brezilya'nın köklü ekiplerinden biri olan ve gelecek sezon için tartışmasız bir kaleci arayışına giren Palmeiras, Cimbom'un 37 yaşındaki eldivenini gündemine aldı.

Palmeiraslı yetkililerin, Muslera'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer için bütçe çalışması hazırlığında olduğu öğrenildi.

G.SARAY BEKLEMEDE
Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı.

Cimbom, 1+1 yıllık kontrat önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu. G.Saray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera'nın kararını bekliyor. Galatasaray ile 498 maça çıkan Muslera, taraftarın da sevdiği isimlerin başında geliyor.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ
Fernando Muslera bu sezon 28 maçta 17 gol yedi. Uruguaylı eldiven, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.

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