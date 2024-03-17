Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi

G.SARAY BEKLEMEDE Teknik direktör Okan Buruk 'un onayıyla Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray , yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan kaptanıyla geride bıraktığımız günlerde bir görüşme yapmıştı.

Cimbom, 1+1 yıllık kontrat önerirken, yıllık 1.5 milyon Euro ve bonusları içeren bir kontrat sundu. G.Saray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muslera'nın kararını bekliyor. Galatasaray ile 498 maça çıkan Muslera, taraftarın da sevdiği isimlerin başında geliyor.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fernando Muslera bu sezon 28 maçta 17 gol yedi. Uruguaylı eldiven, 14 maçta ise kalesini gole kapattı.