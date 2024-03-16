Spor yazarları Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirdi! Zirvede dengeler değişebilir

FAVORİ TRABZONSPOR

Trabzonspor, Kadıköy'de harika bir takım savunması yapmıştı. Bu maçta o savunmaya ihtiyacı olacak. Kendi evinde oynadığı için hücum organizasyonları anlamında da Fenerbahçe'ye karşı çok daha tehditkar olmak durumunda. Trabzon'un en büyük eksiği Onuachu. Maçın diğer kritik noktası ise orta sahaların çarpışması. Burada Mendy'nin stoperde mi yoksa orta saha da mı konumlandırılacağı kritik bir nokta. Çünkü Fred'in geri döndüğü bir 11'de Trabzonspor orta sahası daha önemli bir hale geliyor. Trabzonspor beklentilerin karşılanmadığı bir sezonda taraftarına iç sahada bir derbi galibiyeti vermek isteyecektir. Favori olarak Trabzonspor'u görüyorum.

Ulaş Özdemir