SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımının maç takvimi belli oldu: Türkiye EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak. A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 20:15 Güncelleme 13 Mart 2024, 20:15
A Milli Futbol Takımının maç takvimi belli oldu: Türkiye EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesinde son provasında Polonya ile karşılaşacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak.

EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve mililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Milli Takım, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa şampiyonlarında mücadele etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiremediği için doğrudan finallere kalamayan Doğu Avrupa ülkesi, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği derece ile play-off maçları üzerinden final vizesi almaya çalışacak. Estonya ile 21 Mart'ta play-off yarı final maçında karşılaşacak Polonya, bu maçta rakibine üstünlük sağlaması halinde Galler-Finlandiya müsabakasının galibiyle final oynayacak.

Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi mart, ikisi de Haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart'ta Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Millilerin, 26 Mart'taki rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
CHP’de ’Kemalciler’ kazan kaldırdı! İmamoğlu’nun ’SÖZCÜ’süne ’Kılıçdaroğlu’ baskını... Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın
Tarım Kredi Grubu
İmamoğlu’ndan ’DEM’li operasyon! Kılıçdaroğlu’na bedel ödeyeceksin tehdidi: Özgür Özel’e koltuğu kaybedersin resti
Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum’dan CHP’nin ’mega’ iş bilmezliğine tepki: İstanbul’a bu çile reva mı?
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı geldi! Soruşturmada fenomen detayı
Terörü bitirme operasyonu yükleniyor: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’a gidiyor
Paradan kule yapan CHP’liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Fenerbahçe’den ’Takvim’li açıklama! Ali Koç’un basın toplantısına damga vurdu
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın prensi PORTAŞ’ı batıran Mesut Özarslan çıktı! İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım canlı yayında ifşaladı: İşte ihaleye fesat belgesi
Yarım gün çalışana aylık en az 18 bin 426 TL! Kim nasıl yararlanır? SSK’lı çalışan anneler dikkat! Doğum izinleri...
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
SON DAKİKA