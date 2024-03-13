A Milli Futbol Takımının maç takvimi belli oldu: Türkiye EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak

Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi mart, ikisi de Haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak 22 Mart'ta Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Millilerin, 26 Mart'taki rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.