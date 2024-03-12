TFF, Süper Lig’de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinde...

TFF, Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, dördüncü kez bir haftanın tamamını kapsayan ve tartışmaları pozisyonların olduğu maçların sahada hakemler tarafından inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.











Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?