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TFF, Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinde...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 19:25 Güncelleme 12 Mart 2024, 20:01
TFF, Süper Lig’de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinde...

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TFF, Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, dördüncü kez bir haftanın tamamını kapsayan ve tartışmaları pozisyonların olduğu maçların sahada hakemler tarafından inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.




Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.

Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinde hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi için ekran başına gitmediğinden dolayı VAR kaydı yayınlanmadı.

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