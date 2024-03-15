UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı.

Bundesliga lideri Leverkusen, 2-0 geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Liverpool ve Milan gibi devlerin olduğu kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu.

İşte Avrupa Ligi'nde oluşan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Leverkusen - West Ham

Benfica - Marsilya

Galatasaray'ı kupanın dışına iten Sparta Prag'ı iki maçta da farklı geçen Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi konumunda.

YARI FİNAL

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Leverkusen - West Ham

FİNAL DUBLIN'DE!

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı, İrlanda'nın Dublin şehrinde oynanacak.