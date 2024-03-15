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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı. Liverpool ve Milan gibi devlerin olduğu kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 15:17 Güncelleme 15 Mart 2024, 15:18
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı.

Bundesliga lideri Leverkusen, 2-0 geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.Bundesliga lideri Leverkusen, 2-0 geriye düştüğü maçta Karabağ'ı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Liverpool ve Milan gibi devlerin olduğu kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu.

İşte Avrupa Ligi'nde oluşan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri;

ÇEYREK FİNAL

Milan - Roma

Liverpool - Atalanta

Leverkusen - West Ham

Benfica - Marsilya

Galatasaray'ı kupanın dışına iten Sparta Prag'ı iki maçta da farklı geçen Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi konumunda.Galatasaray'ı kupanın dışına iten Sparta Prag'ı iki maçta da farklı geçen Liverpool, UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi konumunda.

YARI FİNAL

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Leverkusen - West Ham

Şampiyonlar Liginde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olduŞampiyonlar Liginde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

FİNAL DUBLIN'DE!

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı, İrlanda'nın Dublin şehrinde oynanacak.

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