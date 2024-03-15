UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final maçları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final ve yarı final maçları için kura çekimi yapıldı.
Liverpool ve Milan gibi devlerin olduğu kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu.
İşte Avrupa Ligi'nde oluşan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri;
ÇEYREK FİNAL
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Leverkusen - West Ham
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Leverkusen - West Ham
FİNAL DUBLIN'DE!
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı, İrlanda'nın Dublin şehrinde oynanacak.