Sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.
Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda vedalaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek bir isim belirledi.
Daily Mail'in geçtiği habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte
'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.