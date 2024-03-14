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Manchester United'dan Altay Bayındır'a şok!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, istediği forma şansını bir türlü bulamadı. Onana'nın Afrika Kupası'nda olduğu dönem yalnızca bir maça çıkabilen Altay, Kırmızı Şeytanlar'ın aldığı kararla şoke oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 17:03 Güncelleme 14 Mart 2024, 17:03
Manchester United’dan Altay Bayındır’a şok!

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Sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda vedalaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girebilecek bir isim belirledi.

Daily Mail'in geçtiği habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı hedefliyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtildi.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin +1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Bu sezon toplam 5 maça çıkan Patrick Schulte 3 gole engel olamadı. ABD'li kaleci 2 maçta ise kalesini gole kapadı.


Milli kalecimiz Altay Bayındır ise sadece FA Cup'ta oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi. Bu karşılaşmayı Manchester United 4-2 kazandı.

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