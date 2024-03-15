PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Türkiye'de hangi il hangi takımlı? Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim platformu Socios'un Türkiye'deki futbolseverler üzerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin dört bir yanında taraftar grupları netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:13
Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Türkiye’de hangi il hangi takımlı? Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, futbolun coşkuyla yaşandığı bir ülke. Her hafta milyonlarca insan, stadyumlarda ve ekran başında takımlarını desteklemek için bir araya geliyor. Ancak, bu tutku bazı bölgelerde daha yoğun hissediliyor ve bazı takımların taraftar sayılarıyla öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin futbol taraftarı haritası...

GALATASARAY BİRİNCİ SIRADA!

En dikkat çeken sonuçlardan biri, Galatasaray'ın Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında 60 ilde birinci olması oldu. Türkiye'nin 81 ilinde 50 bine yakın futbolseverin katıldığı ankette, Galatasaray taraftarlarının yoğunluğu büyük ilgi çekti. Galatasaray'ı, 17 ilde birincilikle takip eden Fenerbahçe ise bu rekabette ikinci sırayı aldı.

TRABZON'UN %87'Sİ TRABZONSPORLU

Ankete katılanlar arasında en yüksek oranda kendi şehrinin takımını destekleyenlerin başında ise Trabzonspor taraftarları çıktı. Yüzde 87,7'lik rekor oranla Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, kendi şehrinde en yüksek destek oranına ulaşarak Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında önemli bir yer edindi.

BEŞİKTAŞ IĞDIR'DA BİRİNCİ

Türkiye'nin farklı illerinde ise taraftar tercihleri çeşitlilik gösterdi. Beşiktaş'ın Iğdır'da birinci olması, bu çeşitliliğin bir örneği olarak öne çıktı. Iğdır'da Beşiktaş'ın az bir farkla Galatasaray'ı geçerek birinci sırada yer alması, taraftarlık tercihlerinin coğrafi ve kültürel faktörlerden etkilendiğini gösterdi.

İSTANBUL'DA GALATASRAY, İZMİR'DE FENERBAHÇE BİRİNCİ

Ezeli rekabetin en sıcak yaşandığı illerden İstanbul'da Galatasaray, yüzde 38,9 oranla birinci sırayı alırken, İzmir'de ise yüzde 34,3'lük oranla Fenerbahçe birinci oldu. Bu sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki taraftar gruplarının tutkulu ve çeşitli tercihlerini yansıttı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Dilan Polat ve Engin Polat’ı üzecek haber! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından ’Daltonlar Çetesi’ çıktı
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım
Türkiye genelinde Ramazan denetim sıklaştı! Yöresel ürün hilesi çökertildi! Halkın cebine göz dikenlere ceza yağdı
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Spor yazarları Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirdi! Zirvede dengeler değişebilir
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere özel davet: İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız
CHP’deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: 41 milyon değil 25 milyon
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
SON DAKİKA