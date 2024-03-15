Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Türkiye’de hangi il hangi takımlı? Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

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Türkiye, futbolun coşkuyla yaşandığı bir ülke. Her hafta milyonlarca insan, stadyumlarda ve ekran başında takımlarını desteklemek için bir araya geliyor. Ancak, bu tutku bazı bölgelerde daha yoğun hissediliyor ve bazı takımların taraftar sayılarıyla öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin futbol taraftarı haritası...

GALATASARAY BİRİNCİ SIRADA! En dikkat çeken sonuçlardan biri, Galatasaray'ın Türkiye genelindeki taraftarlık haritasında 60 ilde birinci olması oldu. Türkiye'nin 81 ilinde 50 bine yakın futbolseverin katıldığı ankette, Galatasaray taraftarlarının yoğunluğu büyük ilgi çekti. Galatasaray'ı, 17 ilde birincilikle takip eden Fenerbahçe ise bu rekabette ikinci sırayı aldı.