Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Iğdır! Türkiye’de hangi il hangi takımlı? Meğer o kulüp 60 ilin birincisiymiş...

BEŞİKTAŞ IĞDIR'DA BİRİNCİ
Türkiye'nin farklı illerinde ise taraftar tercihleri çeşitlilik gösterdi. Beşiktaş'ın Iğdır'da birinci olması, bu çeşitliliğin bir örneği olarak öne çıktı. Iğdır'da Beşiktaş'ın az bir farkla Galatasaray'ı geçerek birinci sırada yer alması, taraftarlık tercihlerinin coğrafi ve kültürel faktörlerden etkilendiğini gösterdi.
İSTANBUL'DA GALATASRAY, İZMİR'DE FENERBAHÇE BİRİNCİ
Ezeli rekabetin en sıcak yaşandığı illerden İstanbul'da Galatasaray, yüzde 38,9 oranla birinci sırayı alırken, İzmir'de ise yüzde 34,3'lük oranla Fenerbahçe birinci oldu. Bu sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki taraftar gruplarının tutkulu ve çeşitli tercihlerini yansıttı.