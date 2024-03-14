Beşiktaş FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükseldi | Spar Girona: 66 - Beşiktaş BOA: 68 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

🖤🤍 FİNALDEYİZ 🖤🤍



EuroCup Women'da Spar Girona'yı iki maçta da mağlup ederek finale yükseliyoruz! 🔥



Spar Girona 66-68 Beşiktaş BOA | Maç Sonucu



🦅 #BeşiktaşBOA 🏆 #EuroCupWomen pic.twitter.com/avzWHAlLof