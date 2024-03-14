Beşiktaş FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükseldi | Spar Girona: 66 - Beşiktaş BOA: 68 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.
🖤🤍 FİNALDEYİZ 🖤🤍— Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) March 14, 2024
EuroCup Women'da Spar Girona'yı iki maçta da mağlup ederek finale yükseliyoruz! 🔥
Spar Girona 66-68 Beşiktaş BOA | Maç Sonucu
🦅 #BeşiktaşBOA 🏆 #EuroCupWomen pic.twitter.com/avzWHAlLof
Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.
Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.
Salon: Pavello Fontajau
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra
Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
1. Periyot: 13-21
Devre: 23-38
3. Periyot: 42-50
5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)