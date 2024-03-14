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Beşiktaş FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükseldi | Spar Girona: 66 - Beşiktaş BOA: 68 (MAÇ SONUCU)

Son dakika haberi! Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 23:16 Güncelleme 14 Mart 2024, 23:16
Beşiktaş FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükseldi | Spar Girona: 66 - Beşiktaş BOA: 68 MAÇ SONUCU

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.

Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Ivor Matejek (Çekya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Spar Girona: Tolo 7, Canella 13, Magarity 12, Mendy 9, Ygueravide 7, Bertsch 5, Etxarri 2, Lopez 8, Pena 3, Parra

Beşiktaş: Evans 14, Lazic 12, Li 12, Nogic 14, Elif Bayram 9, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

1. Periyot: 13-21

Devre: 23-38

3. Periyot: 42-50

5 Faulle çıkan: 34.35 Canella (Spar Girona)

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