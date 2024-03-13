Beşiktaş Emlakjet, İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv’i mağlup ederek BKT Avrupa Kupası’nda yarı finale yükseldi





Müsabakada 28'er sayı üreten Beşiktaşlı Mathews ile Hapoel Shlomo'dan Cummings, en skorer oyuncular oldu. Siyah-beyazlılarda Mitchell 22, Needham 14 ve Delgado 11 sayı üreterek geri dönüşe büyük katkı verdi.