Fenerbahçe’nin Union SG maçını Nikola Dabanovic yönetecek

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Belçika'da aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla maça çıkacak.

İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Oosterwolde attığı şık golle farkı 2'ye çıkarmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe U.S. Gilloise maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic'in yönetecek.

Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.

HEDEF ÇEYREK FİNAL



Ülker Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak mücadelede turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.