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TAKVİM çok çarpıcı detaylara ulaştı! Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışının daha önce Avrupa'da bile yaşanmadığı ortaya çıktı

TAKVİM araştırdı, Avrupa’nın 8 büyük liginde son 20 sezondaki 29. hafta puanlarını mercek altına aldı. G.Saray ve F.Bahçe 154 puanla zirveyi kimseye kaptırmadı. Portekiz’de 21-22 sezonunda Porto ve Sporting 152 puan, İspanya’da 10-11 sezonunda Real Madrid-Barcelona 151 puan topladı ama ‘bizimkiler’in gerisinde kaldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:02
TAKVİM çok çarpıcı detaylara ulaştı! Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk yarışının daha önce Avrupa’da bile yaşanmadığı ortaya çıktı

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Nefeslerin tutulduğu Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında son 9 haftaya girildi. Ezeli rakipler arasında yaşanan son yılların en heyecanlı çekişmesinin Avrupa'da da eşi benzerinin olmadığı ortaya çıktı.

Avrupa'nın önde gelen 8 ligiyle ilgili 20 yıllık bir araştırma yapan TAKVİM çok çarpıcı detaylara ulaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 29 hafta sonunda elde ettiği toplam 154 puanın 2004 yılından bu yana zirve nokta olduğu belirlendi.

UNUTULMAZ REKABET
Ezeli rakiplerin zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında ise Porto ve Sporting yer alıyor. Portekiz'in iki büyük kulübü, 2021-22 sezonunun 29. haftasını toplam 152 puanla tamamlamıştı. 3. sırada ise Avrupa'nın en büyük rekabetlerinden biri var. 2010- 11'de La Liga'daki unutulmaz sezonda Real Madrid-Barcelona ikilisi 151 puan toplamıştı.

100 PUANI GÖREBİLİRİZ
Şu anda kendi tarihlerinin en yüksek puan ortalamasını tutturan Galatasaray ve Fenerbahçe bu performanslarını sezon sonuna kadar sürdürürse iki takımı da ligin bitiminde 100 puanın üzerinde göreceğiz. Ezeli rakipler arasında 37. haftada Nef Stadı'da oynanacak dev derbi, birçok futbol otoritesine göre şampiyonluk düğümünün çözüleceği 90 dakika olacak. Ligde bu hafta sonu Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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