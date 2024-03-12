TAKVİM çok çarpıcı detaylara ulaştı! Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk yarışının daha önce Avrupa’da bile yaşanmadığı ortaya çıktı

UNUTULMAZ REKABET Ezeli rakiplerin zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında ise Porto ve Sporting yer alıyor. Portekiz'in iki büyük kulübü, 2021-22 sezonunun 29. haftasını toplam 152 puanla tamamlamıştı. 3. sırada ise Avrupa 'nın en büyük rekabetlerinden biri var. 2010- 11'de La Liga'daki unutulmaz sezonda Real Madrid-Barcelona ikilisi 151 puan toplamıştı.

100 PUANI GÖREBİLİRİZ

Şu anda kendi tarihlerinin en yüksek puan ortalamasını tutturan Galatasaray ve Fenerbahçe bu performanslarını sezon sonuna kadar sürdürürse iki takımı da ligin bitiminde 100 puanın üzerinde göreceğiz. Ezeli rakipler arasında 37. haftada Nef Stadı'da oynanacak dev derbi, birçok futbol otoritesine göre şampiyonluk düğümünün çözüleceği 90 dakika olacak. Ligde bu hafta sonu Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına, Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.