Fenerbahçe’de şok: Çağlar Söyüncü’nün MR sonucu çıktı! O maçlarda yok

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk etti.
Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanmasını bildi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Öte yandan Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.
MR SONUCU BELLİ OLDU!
Union Saint-Gilloise ile oynanan Konferans Ligi son 16 tur maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün MR sonucu belli oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, milli futbolcunun MR sonucunda yırtık tespit edildiği öğrenildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 3 HAFTA YOK
Ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan 27 yaşındaki stoperin en az 3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı Union Saint-Gilloise ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.