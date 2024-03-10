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Kayserispor Hatayspor maçında kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşırken, karşılıklı gollerin olduğu mücadelede kazanan çıkmadı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekipte Arif Kocaman 76. dakikada kırmızı kart gördü.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 15:43 Güncelleme 10 Mart 2024, 15:43
Kayserispor Hatayspor maçında kazanan çıkmadı!

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Mücadele iki tarafında karşılıklı attığı goller sonucu 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçta gol perdesini 2. dakikada Atakaş Hatayspor'da Doğukan Sinik açtı. Mondihome Kayserispor'da ise
Mehdi Bourabia 23. dakikada skora eşitlik getirdi.

Maç 1-1 eşitikle sonuçlanırken Burak Yılmaz'ın ekibi puanını 36'a yükseltti. Volkan Demirel'in Atakaş Hatayspor'u ise 30 puana yükseldi.

Kayserispor'da Arif Kocaman 76. dakikada kırmızı kart gördü.Kayserispor'da Arif Kocaman 76. dakikada kırmızı kart gördü.

30. HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

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