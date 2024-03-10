Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.



Mücadele iki tarafında karşılıklı attığı goller sonucu 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçta gol perdesini 2. dakikada Atakaş Hatayspor'da Doğukan Sinik açtı. Mondihome Kayserispor'da ise

Mehdi Bourabia 23. dakikada skora eşitlik getirdi.



Maç 1-1 eşitikle sonuçlanırken Burak Yılmaz'ın ekibi puanını 36'a yükseltti. Volkan Demirel'in Atakaş Hatayspor'u ise 30 puana yükseldi.

Kayserispor'da Arif Kocaman 76. dakikada kırmızı kart gördü.



30. HAFTA FİKSTÜRÜ



Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.