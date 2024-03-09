Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.
5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.
5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Markao'nun kafa vuruşunda yere çarpan top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gitti: 0-1
32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1
38. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, kaleci Sirigu, sağ tarafına yatarak topu çeldi.
45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR
47. dakikada soldan ceza alanına sokulan Emre Mor'un şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sağ köşesine gelen topu uzanarak çeldi.
64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1
70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu: 3-1
76. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisindeki Trezeguet'in pasında, altıpas içinde Pepe dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-1
81. dakikada Can Keleş'in ceza alanı dışından şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi: 5-1
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.