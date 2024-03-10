Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler





MAÇIN HAKEMLERİNE BÜYÜK TEPKİ

İlk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Tünele uzun bir süre giremeyen hakemlere yabancı maddeler atılırken, Takvim.com.tr o anları görüntüledi.

"YANDAŞ'TAN HAKEME TEHDİT"



Maçın ilk yarısını bitiren Kadir Sağlam, yanına gelen Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasına gitmesi için uyarılarda bulundu. Bu sırada Yandaş, hakeme "Bak dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" sözleriyle tehditler savurdu.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tepkiler sonrası yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemlerin ardında hakemler tünele girdi.



ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Hakem hiç hazır değil. Kadir Sağlam, yün yumağını birbirine soktu. Fazla faul yapan Pendikspor, fazla kart gören Fenerbahçe. Fenerbahçeli futbolcular çok sinirleniyor ama sinirlenmeyeceksin, sen liderliğe gidiyorsun" dedi.





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