Takvim.com.tr görüntüledi | Fenerbahçe-Pendikspor maçında hakemlere büyük tepki! Erman Toroğlu’ndan olay sözler

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇIN HAKEMLERİNE BÜYÜK TEPKİ
İlk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe taraftarı maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. Tünele uzun bir süre giremeyen hakemlere yabancı maddeler atılırken, Takvim.com.tr o anları görüntüledi.
"YANDAŞ'TAN HAKEME TEHDİT"
Maçın ilk yarısını bitiren Kadir Sağlam, yanına gelen Mert Hakan Yandaş'a soyunma odasına gitmesi için uyarılarda bulundu. Bu sırada Yandaş, hakeme "Bak dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" sözleriyle tehditler savurdu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Tepkiler sonrası yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemlerin ardında hakemler tünele girdi.
ERMAN TOROĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER
Pozisyonu değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Hakem hiç hazır değil. Kadir Sağlam, yün yumağını birbirine soktu. Fazla faul yapan Pendikspor, fazla kart gören Fenerbahçe. Fenerbahçeli futbolcular çok sinirleniyor ama sinirlenmeyeceksin, sen liderliğe gidiyorsun" dedi.
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