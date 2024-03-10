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Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kadrosu belli oldu! O isimler yok

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Antep kafilesi de belli olurken o isimler kadroda yer almadılar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 14:21 Güncelleme 10 Mart 2024, 14:21
Beşiktaş’ın Gaziantep maçı kadrosu belli oldu! O isimler yok

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yarın saat 20.30'da Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu da belli oldu.

Kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu isimlerden oluştu.Beşiktaş'ın kadrosu şu isimlerden oluştu.

Beşiktaş'ın 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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