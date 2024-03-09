PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının 11'leri belli oldu

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı Takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 18:07 Güncelleme 09 Mart 2024, 18:16
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının 11’leri belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu'nun yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Fatih Karagümrük de ise sakatlığı bulunan Rohden dışında, cezalılar Eysseric, Ceccherini, Mendes ve Salih Dursun forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA