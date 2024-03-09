Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının 11’leri belli oldu

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu'nun yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Fatih Karagümrük de ise sakatlığı bulunan Rohden dışında, cezalılar Eysseric, Ceccherini, Mendes ve Salih Dursun forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.