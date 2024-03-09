Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının 11’leri belli oldu





Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu'nun yanı sıra kaptan Uğurcan Çakır da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Fatih Karagümrük de ise sakatlığı bulunan Rohden dışında, cezalılar Eysseric, Ceccherini, Mendes ve Salih Dursun forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.