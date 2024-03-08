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Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi!

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı yapıldı. Erdem açılışta yaptığı konuşmada, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, ne zaman beni üzen bir şey olsa sahaya çıktığımda tribünlere bakmam yeterli. İyi ve kötü günlerimiz oldu ama hep sahaya varımı yoğumu koydum. Bugünleri hatırlayacağım ve umutla dolacağım. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 12:41 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:41
Fenerbahçe’de kaptan Eda Erdem’in heykelinin açılışı gerçekleştirildi!

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Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı yapıldı.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM"

Törende konuşan Erdem, "Annem, babam ve 6 kardeşimle Bayrampaşa'da aile apartmanında yaşayan bir kalabalık aileydik. 2000'li yıllarda amcamlarım, kuzenlerimle Fenerbahçe maçlarını izlemek için toplanırdık. Ailecek en büyük tutkumuz Fenerbahçe. O çocukluk halimle öyle bir bağlılık yaşıyorum ki bir röportajda 'Hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusuna Fenerbahçe yazıp yanına parantez içinde ölümüne yazıyorum. Yayınlandığında da bana kucak açan, voleybola başlamama vesile olan, kaptanlığını yaptığım Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerini de kızdırıyorum. Sevgili Fenerbahçe taraftarları, ne zaman beni üzen bir şey olsa sahaya çıktığımda tribünlere bakmam yeterli. İyi ve kötü günlerimiz oldu ama hep sahaya varımı yoğumu koydum. Bir gün profesyonel hayat son bulacak ve 14 numaralı formama veda edeceğim. "Ne kaptanlar geldi" bestesi çıkacak karşıma. Bugünleri hatırlayacağım ve umutla dolacağım. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem'in heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.Eda Erdem'in heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

"KAPTAN GİBİ KAPTAN"

Törene katılan ve açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutlu ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

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