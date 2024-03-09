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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın 2024 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısında toplam borcu ve mali tabloları açıklandı. Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL belirtildi.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:55 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:55
Beşiktaş’ın borcu açıklandı!

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Beşiktaş'ın 2024 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Oldukça geniş katılımın olduğu toplantı kulüp üyeliğinde 50'inci yılını dolduran üyelere plaket verilmesiyle başladı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI
Divan Kurulu faaliyetlerinin okunmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu üyesi Özgür Şentürk toplam borcu ve mali tabloları açıkladı.

8 MİLYARIN ÜSTÜNDE
Bu açıklamaya göre Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL belirtildi.

Divan Kurulu yönetim kurulu değerlendirmesiyle devam ediyor.

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