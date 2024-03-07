SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ve resmen açıklandı | Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu! Teknik direktörlük kariyerine başlamıştı ama...

Türk futbolunun en önemli isimleri arasında başı çeken oyunculardan birisi olan Selçuk İnan'dan sürpriz bir imza geldi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan İnan, Süper Lig'e geri dönerek Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 19:18 Güncelleme 07 Mart 2024, 19:18
Ve resmen açıklandı | Selçuk İnan’ın yeni adresi belli oldu! Teknik direktörlük kariyerine başlamıştı ama...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek isim merak ediliyordu.

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞILDI
Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir."



EN SON KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI
Futbol oynadığı dönemde Manisaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve milli takım formaları ile efsane başarılara imza atan ve birbirinden güzel golleriyle adından söz ettiren Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başladı.

Genç teknik adam, İstanbul'un köklü kulübünde 13 maçta hocalık görevinde bulundu. İnan, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Selçuk İnan teknik direktörlük deneyimi öncesi bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak da görev yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA