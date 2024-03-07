AMOURA CEZALI Saint Gilloise'nın en etkili isimlerinden biri olan Amoura, rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Golcü oyuncu, Kadıköy'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.





FRED 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlatan Fred, Hatayspor maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı yıldız, bu karşılaşma ile beraberse ilk 11'deki yerine geri dönmüş oldu.