⚽🔥 Union SG - Fenerbahçe maçı EXXEN TV CANLI İZLE 📺 UEFA Avrupa Konferans Ligi Union SG - FB maçı şifresiz, full HD, 4K bedava canlı izle

Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi üç sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

UNİON SG PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor. Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.