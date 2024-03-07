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⚽🔥 Union SG - Fenerbahçe maçı EXXEN TV CANLI İZLE 📺 UEFA Avrupa Konferans Ligi Union SG - FB maçı şifresiz, full HD, 4K bedava canlı izle

Union SG - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe, heyecan dolu bir mücadele için Union Saint Gilloise ile UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Belçika'nın Union Saint Gilloise takımının ev sahipliğindeki maç, Anderlecht'in Lotto Park Stadı'nda gerçekleşecek. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Joao Pinheiro tarafından yönetilecek olan mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği bir atmosfere sahne olacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 19:55 Güncelleme 07 Mart 2024, 20:39
⚽🔥 Union SG - Fenerbahçe maçı EXXEN TV CANLI İZLE 📺 UEFA Avrupa Konferans Ligi Union SG - FB maçı şifresiz, full HD, 4K bedava canlı izle

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FB maçı canlı izle araştırmaları hızlandı. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belirlenirken, takımın deplasmandan avantajlı bir skorla İstanbul'a dönme hedefi, taraftarları heyecanlandırıyor. Ancak sarı-lacivertli ekip, İrfan Can, Joshua King ve Becao gibi önemli oyuncularından yoksun olacak.

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sain Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Teklab (Lapoussin), Nilsson, Amoura,

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko (Batshuayi)

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki için tıklayınız

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Maçı https://www.exxen.com/tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi üç sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

UNİON SG PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor. Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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