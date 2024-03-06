"Galatasaray daha avantajlı" | TAKVİM'in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de son yıllarda eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. 75 puanlı Galatasaray, son hafta maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de son yıllarda eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. 75 puanlı Galatasaray, son hafta maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti.
Fenerbahçe de son hafta maçında Hatayspor'u yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. TAKVİM'in usta yazarları şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte yorumlar:
GALATASARAY DAHA AVANTAJLI
Psikolojik üstünlük G.Saray'a geçmiş olsa da şu an için F.Bahçe'nin ipi göğüsleyip göğüsleyememesi kendi elinde. Seyrantepe'ye böyle giderse maçı kazanıp şampiyon olabilir. Açıkçası iki takımın son durumunu gördükten sonra sürpriz kayıplar bekliyorum. İki takımın oyuncuları fiziksel olarak tükenmek üzere. Galatasaray fikstür olarak artık daha avantajlı. İki derbi oynadı. Son bir büyük maçı kaldı. Fenerbahçe ise henüz derbi oynamadı. Artık az hata yapan şampiyon olur. (İLKER YAĞCIOĞLU)
MAYISLAR CİMBOM'UN
İki takımın da şansı var şampiyonlukta. Galatasaray'ın fikstür ve puan avantajı var. Şampiyonluğun derbiye kalmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın derbi maça 4 puan önde gireceğini tahmin ediyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır... Son maçlara geldiğinde Galatasaray daha konsantre oluyor. Beşiktaş maçı en kritik maçtı... Onu da kazanmayı başardılar. Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş ama Avrupa maçından sonra Trabzonspor deplasmanına gidecek. Onlar için zorlu bir fikstür olacak. (EVREN TURHAN)
FENERBAHÇE PANİK YAPIYOR
Fikstür avantajına inanmıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray makası açtı ama kolay maçlar kazanamıyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynayacak ve büyük avantaj. İkisi de oyun anlamında güven vermiyor ama G.Saray'ı daha avantajlı görüyorum. Fenerbahçe bireysel olarak sonuç alıyor. Panik oynuyor... Yüksek maliyetli kadrolardan daha iyi işler çıkması lazım. Okan Buruk, İsmail Kartal'a göre takımını daha iyi yönetiyor. İlla Galatasaray- Fenerbahçe maçına kalır bu iş diyemiyorum. (OKTAY DERELİOĞLU)
TRABZON MAÇI KRİTİK
Fikstür avantajı Galatasaray'dan yana... Galatasaray artık Avrupa'da değil. Bütün motivasyonunu artık lige verecek. Fenerbahçe ise 10 gün içerisinde Avrupa'da 2, ligde 2 olmak üzere 4 maç yapacak. Özellikle Trabzonspor deplasmanı öncesinde Union SG ile karşılaşacak. Bence ligin kaderini Fenerbahçe'nin 10 günde yapacağı 4 karşılaşma belirleyecek. F.Bahçe, Trabzon'da kaybederse G.Saray yarışı 37. haftaya bırakmaz. (ULAŞ ÖZDEMİR)