"Galatasaray daha avantajlı" | TAKVİM'in usta yazarları şampiyonluk yarışını değerlendirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig 'de son yıllarda eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. 75 puanlı Galatasaray, son hafta maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti.

GALATASARAY DAHA AVANTAJLI

Psikolojik üstünlük G.Saray'a geçmiş olsa da şu an için F.Bahçe'nin ipi göğüsleyip göğüsleyememesi kendi elinde. Seyrantepe'ye böyle giderse maçı kazanıp şampiyon olabilir. Açıkçası iki takımın son durumunu gördükten sonra sürpriz kayıplar bekliyorum. İki takımın oyuncuları fiziksel olarak tükenmek üzere. Galatasaray fikstür olarak artık daha avantajlı. İki derbi oynadı. Son bir büyük maçı kaldı. Fenerbahçe ise henüz derbi oynamadı. Artık az hata yapan şampiyon olur. (İLKER YAĞCIOĞLU)