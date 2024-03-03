Fırtına’nın doğal lideri! Trabzonspor, Edin Visca’nın ateşleyici konuşmasını yayınladı soyunma odası inledi: Hepinize yazıklar olsun

Trabzonspor şubat ayı maçlarının hikayelerini paylaştı. Videolarda birçok detay yer alırken, en ateşleyici konuşmaları Edin Visca 'nın yaptığı görülüyor.

Boşnak yıldız, Adana Demirspor maçı öncesi "Beyler hocanın da dediği gibi, ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa'yı hatırlayın. 3 puanı biz verdik. Hatay ve Pendik maçlarının ikinci yarısını hatırlayın.

Birlikte kaldığımızda, birbirimize destek olduğumuzda, basit oynadığımızda sonuç gelecek. Bugün kazanalım ve sonrasında Başakşehir maçında 40 bin kişi gelecek. Burada bir aileyiz başka kimse bizimle değil. Birlikteyiz ve bunu bugün gösterelim ilk dakikadan itibaren haydi..." dedi.